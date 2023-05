Finale torneo Olympius, vince Sacro Cuore. La Consulta: 'Grande evento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













le finali di Olympius , il grande torneo calcistico interscolastico che ha visto protagoniste dodici scuole superiori modenesi, organizzato dalla Consulta provinciale degli Studenti. Ad aggiudicarsi il torno è stato il Sacro Cuore che ha preceduto il liceo Wiligelmo, ma protagonisti assoluti sono stati tutti i giovani partecipanti premiati dal sindaco Muzzarelli.'L'obiettivo era quello di mettere i giovani e gli studenti al centro del progetto, e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un impatto mediatico senza eguali, ed Olympius è la dimostrazione del fatto che l'impegno impiegato per una giusta causa, se sincero, porta con sé irrevocabili soddisfazioni. Assieme al sindaco, inoltre, abbiamo dedicato un minuto di silenzio per le vittime della tragica alluvione che ha colpito il nostro territorio, e la sua presenza è stata fondamentale.Complimenti al Sacro Cuore per la vittoria, ed al Wiligelmo per il secondo posto. Il lavoro che abbiamo fatto non ha eguali nella storia di Modena, e sono orgoglioso di rappresentare la Consulta Provinciale Studentesca che ha lavorato meglio a livello nazionale per l'organizzazione di un evento simile'. Queste le parole di Riccardo Dotti, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Modena.'La Finalissima di Olympius sigla la conclusione dell’anno più produttivo nella storia della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena. Non avremmo infatti potuto trovare modo migliore per chiudere in bellezza l’anno che ha visto alla guida della CPS il Centrodestra studentesco, che trova in Studenti In Marcia il suo movimento giovanile più forte.

Olympius è una sfida che ci siamo sentiti di cogliere sei mesi fa e che è stata caratterizzata da un lavoro lungo e complicato, che ha inglobato al suo interno non solo gli esponenti della maggioranza di Studenti In Marcia in Consulta ma anche organizzatori privati, ragazzi per garantire la sicurezza ed infine delle straordinarie ragazze immagine che hanno dato lustro al torneo. La finale di Olympius segna anche una clamorosa sconfitta per la Sinistra studentesca e le opposizioni in CPS, le quali fin dal primo giorno hanno cercato di praticare, nei confronti del nostro lavoro e del torneo, un ostruzionismo cieco ed ideologico e che nei giorni scorsi, trovandosi a dover fare i conti con la realtà di non essere riusciti a portare a casa, in un anno di lavoro, un singolo risultato, hanno tentato di appropriarsi di meriti che non appartengono loro, aprendo sterili polemiche che non hanno fatto altro che confermare il valore e la forza politica del Centrodestra studentesco a guida di Studenti In Marcia - afferma Giammarco Nardini, Presidente di Studenti In Marcia e Organizzatore di Olympius 2023 -. A noi interessa portare a casa risultati per gli studenti di tutta Modena; questo è lo spirito che ci ha animato e sempre ci animerà. Un grazie infinito a tutti quelli che hanno creduto in questa scommessa e ci hanno aiutato, ora avanti insieme'



'Come presidente della commissione sportiva della Consulta Provinciale Studentesca sono entusiasta del risultato ottenuto perché nasce da un progetto sul quale abbiamo lavorato con determinazione in questi due anni del nostro mandato. Ringrazio infine il CSI per l'assistenza che ci ha fornito in questi due anni. Personalmente, è stato un enorme piacere e onore vivere quest'esperienza studentesca e concluderla con un progetto che si è chiuso nel migliore dei modi' - aggiunge Sebastiano Amadei, presidente della commissione sportiva della consulta provinciale degli studenti di Modena.