Fiorano, Hamilton debutta sulla Ferrari: battesimo avvolto dalla nebbia

Alle ore 9 e 22 minuti del 22 gennaio 2025 Lewis Hamilton ha percorso il primo giro al volante della Ferrari F1 sul circuito di Fiorano. Un battesimo per il pilota inglese avvenuto sulla pista avvolta nella nebbia, ma accolto dal calore dei tantissimi tifosi della rossa che già dalla notte aspettavano di vedere il campione. Primo giro fatto da Hamilton per prendere le misure con la pista e per prepararsi al prossimo mondiale F1 2025, per poi rientrare ai box. Ferrari ha messo a disposizione del pilota due monoposto, l'F1-75 del 2022 e la SF-23 impiegata nel 2023. Per la prima volta in rosso, Hamilton ha sfoggiato il nuovo casco di colore giallo, chiaro omaggio al colore del Cavallino.