Fiorentina-Sassuolo 1-1

I neroverdi oggi si devono accontere del pareggio, non riuscendo nella loro impresa allo stadio Franchi di Firenze. Dove la gara finisce in pareggio sull'1-1. Tutto nel primo tempo con Traorè che sblocca per il Sassuolo e poi, a causa di un rigore provocato da Locatelli, la Fiorentina recupera il vantaggio sul Sassuolo. IL TABELLINO

