Focolaio nel Carpi calcio: squadra in quarantena

La società Carpi FC 1909 ha reso noto che la Lega Pro, preso atto dell’istanza documentale presentata oggi in relazione all'alto numero di positivi in squadra, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita Matelica-Carpi, programmata per sabato 19 dicembre 2020.

