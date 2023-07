Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una macchina organizzativa imponente, grazie anche all’impegno del Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, come sottolinea il sindaco Maria Costi. 'La sicurezza della gara e della viabilità cittadina è stata garantita da un dispiegamento massiccio degli agenti di Polizia locale e provinciale, oltre alla Polizia di Stato, che peraltro è stata presente in piazza con un mezzo per l’educazione stradale'.'Formigine è riuscita a mettere in campo un'ottantina di volontari, la cui presenza ha decretato il successo dell'organizzazione. Presenti i Volontari della sicurezza di Formigine e di Fiorano, Volontari di Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione Nazionale Carabinieri, Alpini, Avis, Podistica Sportinsieme, Podistica formiginese, Associazione Carnevale, Officina Corradini di Corlo, Avap, Auser - chiude Costi -. Questi ultimi impegnati anche nei giorni scorsi per il volantinaggio informativo. A tutte queste persone e alle atlete che hanno gareggiato regalando alla nostra città una giornata indimenticabile, il più sentito ringraziamento'.