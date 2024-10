Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi il monegasco ha costruito il suo successo già in partenza, quando in Curva 1, ha approfittato dell'attacco di Max Verstappen su Lando Norris, per prendersi la testa della corsa e allungare sui due contendenti per il titolo iridato. Sul podio alla fine anche lo stesso Max Verstappen dopo la penalizzazione di Norris con la McLaren, ora a meno 56 punti dall'olandese nella classifica Mondiale. Quinto Piastri, poi Russell, Perez e Hulkenberg.