Formula 1, Leclerc sbaglia tutto: vince Verstappen

'Non c'entra l'affidabiltà, ho avuto un problema con la retromarcia quando ero già a muro, non potevo andare indietro. Ma quello è un dettaglio. Io non posso fare questi errori, da inizio anno sono a un livello molto alto e non posso fare questi errori. E' inaccettabile. Se a fine anno perdiamo il Mondiale per 32 punti, so da dove vengono. Vengono da me: Imola e qua'. Così Charles Leclerc commenta l'incidente che lo ha costretto al ritiro al Gp di Francia. Totale ammissione di colpa per il Ferrarista: 'Spingiamo tutti, e non è una scusa. Non ero consapevole di avere la radio accesa e avrei preferito urlare tra me e me'.Il Gran premo di Francia di chiude con la vittori di Verstappen davanti a Hamilton e Russel. Ottimo recupero dell'altro ferrarista Sainz che arriva quinto dopo essere partito dal fondo. Sainz sogna anche il podio dopo due stupendi sorpassi, ma il cambio gomme deciso dalla scuderia per ragioni prudenziali (oltre a 5 secondi di penalità per una manovra pericolosa ai box) lo costringono a limitare le sue ambizioni.