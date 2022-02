Formula 1, Maranello presenta la Ferrari 2022

'Mamma mia' la Ferrari F1-75. La rivoluzione Rossa. A Maranello questa mattina è stata presentata la vettura per il prossimo Mondiale, nata 'per lottare metro su metro in ogni gara per gli obiettivi più alti', come dice il Team Principal, Mattia Binotto. Rossa e con le ali nere, con le pance alte e grandi branchie da squalo per il raffreddamento sulle fiancate. Non solo effetto suolo, dunque. La vedremo sull'asfalto per i primi test di Barcellona.'Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi. Questa è una Ferrari coraggiosa, abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi di lei - afferma Mattia Binotto -. Abbiamo iniziato un percorso nel 2019, ora dobbiamo misurarci con gli avversari per obiettivi più alti.'La macchina è aggressiva, impressionante'. Charles Leclerc dice che però la amerà 'di più quando scenderà in pista. Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c'è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l'imminente Mondiale'.'Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di vivere un anno ricco di successi' - aggiunge Carlos Sainz.