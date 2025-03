Formula 1, si parte con la pole di Norris: Ferrari flop (settima e ottava)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dominio McLaren e Ferrari relegate in quarta fila. La prima pole della stagione è firmata Lando Norris, che nell’ultima manche delle qualifiche del Gran Premio d’Australia – gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2025 – piazza la zampata vincente in 1’15″096 e scatterà davanti a tutti per la decima volta in carriera. Al suo fianco domani in prima fila il compagno di squadra e beniamino di casa Oscar Piastri, secondo per appena 84 millesimi. Terzo tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, più lento di 0″385 rispetto a Norris con la sua Red Bull, che scatterà davanti a George Russell (Mercedes). Terza fila un pò a sorpresa con Yuki Tsunoda (RB) e Alexander Albon (Williams) che al tramonto della qualifica riescono a mettersi davanti alle Ferrari. Inizio di stagione complicato per le Rosse: Charles Leclerc non riesce a fare meglio del settimo tempo a oltre sei decimi e mezzo da Norris, ottavo Lewis Hamilton nella sua prima qualifica col Cavallino. A chiudere la top ten Pierre Gasly (Alpine) e Carlos Sainz (Williams). Weekend in salita per Andrea Kimi Antonelli, che con l’altra Mercedes partirà dalla 16esima posizione in griglia dopo essere stato eliminato nel Q1, male anche Liam Lawson su Red Bull, pure lui fuori nella prima manche e relegato in 18esima posizione.