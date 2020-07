Formula 1, spettacolo Leclerc: secondo dopo sorpassi da sogno

Valtteri Bottas a bordo della sua Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria. Strepitosa la prova della Ferrari di Charles Leclerc che conquista il secondo posto con sorpassi magistrali su Norris e Perez. Cinque secondi penalità per Lewis Hamilton per il contatto con la Red Bull di Albon che scivola in quarta posizione dietro a Norris. 'Non avevamo il passo per il secondo posto, siamo troppo lontani ma tutto è possibile - ha commentato il ferrarista - Dobbiamo continuare a restare forti a livello mentale come team, torneremo dove vogliamo essere ma c'è ancora del lavoro da fare'. Solo decimo l'altro ferrarista Vettel.