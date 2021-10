Formula 1: Turchia vince Bottas davanti alle Red Bull, quarto Leclerc

Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Turchia di Formula 1 ottenendo così il primo successo stagionale. Il pilota della Mercedes, partito in pole position, gestisce la gara conquistando anche il giro veloce e tenendosi alle spalle sia Max Verstappen – che grazie al secondo posto conquistato torna in testa al Mondiale – sia Sergio Perez, terzo a completare una giornata positiva per la Red Bull in ottica iridata. Ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc che chiude davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Settima posizione per la McLaren di Lando Norris mentre completano la top-10 l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr (8° dopo la partenza dal fondo dello schieramento), l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Esteban Ocon.