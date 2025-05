Formula 1, Verstappen vince a Imola. Hamilton davanti a Leclerc

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Max Verstappen con la Red Bull ha vinto il Gran Premio di Imola, precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che ha subito uno strepitoso sorpasso in avvio da parte del campione del mondo in carica. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, davanti alla Williams di Alexander Albon e alla altra Ferrari di Charles Leclerc.

Il monegasco, però, è sotto investigazione per il duello con lo stesso Albon. Completano la top tep George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Antonelli, beniamino del pubblico locale, è uscito di scena al 46esimo giro, a causa di un probabile problema tecnico, che ha anche causato l’ingresso in pista della safety car.

Foto Italpress