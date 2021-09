Formula Uno: trionfa Verstappen in Olanda. Anonimato Ferrari

Max Verstappen vince il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 e torna in testa alla classifica del Mondiale. Il pilota olandese della Red Bull, dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche, gestisce in gara e si tiene alle spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ai piedi del podio l’AlphaTauri di Pierre Gasly che mantiene la posizione di partenza sulla Ferrari di Charles Leclerc, quinto. L’altra Rossa di Carlos Sainz è invece settima, superato negli ultimi giri dall’Alpine di Fernando Alonso. Completano la top-10 la Red Bull di Sergio Perez (8° dopo la partenza dalla pit lane), l’Alpine di Esteban Ocon e la McLaren di Lando Norris.

