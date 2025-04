Fra Cittadella e Ness1escluso un binomio vincente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La scalata della Cittadella Vis Modena fino alla Serie D di questi ultimi anni è stata accompagnata dalla grande attenzione del club di via Delle Suore per il sociale. Fra le attività spicca la collaborazione con “Ness1Escluso”, il progetto voluto da Fabio Galvani che dal 2017 permette di fare attività sportiva in modo gratuito a ragazzi con disabilità cognitive dai 3 anni in su grazie a vari percorsi formativi, giocando a calcio, facendo crossfit, arrampicata, boxe, attività di multisport, bowling, pilates e nuoto, accompagnati da uno staff di educatori, specialisti e istruttori qualificati.

Una partnership ormai duratura nel tempo che nelle scorse settimane, l’1 e 15 marzo, ha portato la Cittadella Vis Modena a ospitare nei propri impianti “Cesana” e “Botti” di Modena due giornate del campionato regionale di calcio a sette della “Figc Dcps”, la Divisione per l’attività per calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo relazionale.In campo si sono affrontare le 18 squadre dei tre livelli del campionato che hanno visto partecipare oltre 200 ragazzi con 60 educatori, allenatori e accompagnatori. Due giornate all’insegna dello sport e dell’inclusività con ben 56 reti segnate fra le formazioni di Bologna, Parma, Reggiana, Cremonese, Ness1escluso, Sassuolo, Piacenza, Sala Baganza, Corticella, Carpi e Bibbiano. “La nostra provincia – racconta Marco Lei, presidente della Cittadella Vis Modena – non aveva mai ospitato due tappe del campionato e siamo stato orgogliosi di poter mettere a disposizione i nostri campi per due giornate bellissime di calcio”.Per prepararsi alle gare i ragazzi di Ness1Escluso si erano allenati con la prima squadra della Cittadella guidata da mister Mattia Gori. “Con il progetto ideato da Fabio Galvani – prosegue Lei – esiste da diversi anni una bellissima collaborazione sul calcio ed altre iniziative di progetti educativi e sociali, insieme alla loro coordinatrice Marcella Vaccari e all’interno del Progetto “Play District Spazi Civici di Comunità di Sport e Salute”. Stiamo anche organizzando di portare i ragazzi di Ness1escluso il 6 aprile allo stadio “Allegretti” di San Damaso pe la nostra gara interna di Serie D contro il Progresso”.