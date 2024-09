Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Ponti già alla seconda prova di strappo, sollevando 93 kg, si è portata in testa alla classifica parziale per poi allungare ulteriormente le distanze dalle avversarie siglando la miglior prestazione di slancio con 125 kg.

Argento e bronzo rispettivamente per le finlandesi Heidi Greus con un totale di 151 kg e Marika Simola con 150 kg.

Una prestazione di eccellenza che gli è valsa anche il premio come miglior atleta femminile per la categoria master 35 della competizione.Francesca, 35 anni, è allenata dal tecnico Davide Salami e vanta un curriculum sportivo di assoluto rispetto, tra cui 4 titoli italiani assoluti, 3 volte campionessa italiana di slancio e due record italiani di categoria, nello slancio e nel totale.Un grande risultato quello ottenuto in Finlandia da Francesca, che fa ben sperare per la prossima impegnativa stagione agonistica.Modena, 16 settembre 2024