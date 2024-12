Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La competizione si è articolata in tre specialità: singolo, doppio e a squadre, con distinzioni tra categorie maschili e femminili. Il punteggio totale per ogni squadra regionale è stato calcolato in base ai piazzamenti ottenuti dai componenti nelle diverse discipline. La squadra Emilia-Romagna si è classificata al primo posto assoluto nella competizione.Particolarmente brillanti i risultati nel singolo femminile, dove Martina Losi si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla compagna di squadra Laura Martinelli, che ha conquistato il secondo posto.