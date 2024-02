Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

VENEZIA-MODENA 2-2Reti: 50′ pt rig., 71′ Pohjanpalo, 61′ Gerli, 77′ Palumbo.Venezia (3-5-2) Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio (90′ Ellertsson), Tessmann, Andersen (68′ Olivieri), Zampano; Pohjanpalo (90′ Bjarkason), Pierini (68′ Gytkjaer) . A disposizione: Bertinato, Grandi, Dembélé, Modolo, Altare, Ullmann, Cheryshev. All. VanoliModena (3-5-2) Seculin; Riccio, Pergreffi, Cauz; Santoro, Battistella (54′ Magnino), Gerli, Palumbo (91′ Manconi), Corrado; Abiuso (78′ Tremolada), Gliozzi. A disposizione: Vandelli, Gagno, Duca, Vukusic, Cotali, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano. All. BiancoArbitro: Livio Marinelli di Tivoli (Assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Tiziana Trasciatti di Foligno, quarto ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino, Var e Avar Francesco Meraviglia di Pistoia e Lorenzo Maggioni di Lecco)Ammoniti: Battistella, Zampano, Joronen, Tessmann, Riccio. Espulso all’89’ Bianco (All. Modena).