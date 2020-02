Gervinho fa la festa al Sassuolo: 0-1 al Mapei

Il Sassuolo cade in casa contro un Parma che ha nel ritrovato Gervinho la carta vincente. Il giocatore sblocca il risultato approfittando di un errore di Obiang che lo lascia da solo davanti al portiere neroverde. E pensare che Gervinho era stato reintegrato in settimana dopo essere stato a un passo dall'addio. Il secondo tempo è soprattutto gestione del risultato. Le speranze del Sassuolo si riaccendono e spengono nel giro di un due secondi quando un tiro di Locatelli anziché entrare in rete si stampa sulla traversa





Sassuolo-Parma 0-1

Marcatori: 25' Gervinho (P)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (65' Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (65' Defrel), Boga (77' Haraslin); Caputo.

A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Peluso, Magnanelli, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

PARMA: Colombi; Darmian (42' Laurini), Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Siligardi (74' Pezzella), Cornelius, Gervinho (55' Grassi).

A disp: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Sprocati, Karamoh, Caprari.

All. Roberto D’Aversa

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Lo Cicero di Brescia - Affatato di VCO

Quarto Ufficiale: Marini di Roma 1

VAR: Pairetto di Nichelino - Galetto di Rovigo

Ammoniti Marlon (S), Berardi (S), Laurini (P), Locatelli (S), Bourabia (S), Grassi (P), Brugman (P), Ferrari (S)