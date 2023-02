Già 13.000 presenze per Modena-Genoa

Di questo passo la soglia delle 13.000 presenze potrebbe già essere superata nelle prossime ore e sicuramente nelle giornate di sabato e della stessa domenica di gara, grazie alla prevendita che continuerà sia on-line sia direttamente alla biglietteria dello stadio Braglia.Sabato 18/2: nei punti vendita Vivaticket, online e fino alle ore 19 anche per settore ospiti.Domenica 19/2: stop alla vendita dei biglietti per il settore ospiti; vendita nei punti Vivaticket, online fino alle ore 16.15; biglietteria stadio Braglia aperta dalle 13.45 alle 16.45.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.