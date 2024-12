Giacobazzi imbattibile a Collegarola: Rovato ko

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Rovato 39-17Marcature: 3’ meta Furli N. tr Guidi, 13’ meta Esposito tr Michelini, 22’ meta Musajo tr Michelini, 27’ cp Michelini, 31’ meta Tomasoni tr Guidi; 43’ cp Guidi, 45’ meta Carta tr Michelini, 58’ cp Michelini, 68’ meta Incerti, 80’ meta Pagliai tr Esposito.

Giacobazzi Modena: Trotta (59’ Pagliai); Pianigiani, Mazzi, Malagoli, Incerti (73’ Petti); Michelini (71’ Fumagalli), Esposito; Debortoli, Carta (65’ Rodriguez), Flores (55’ Bergonzini); Venturelli L. (75’ Zanni), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (44’ Morelli). All. Guareschi.Rugby Rovato: Guidi; Franceschelli, Brunelli, Gandaglia, Zucchi; Furli N., Tomasoni; Pozzaglio, Volpini, Conforti; Galli, Furli M.; Garofalo, Frassine, Xhafa. A disposizione: Stella, Belloni, Gueye, Tebaldini, Valtorta, Caravano, Corestini. All. Ceretti.

Arbitro: Alessio Vaccari (Reggio Emilia).Note: Risultato primo tempo: 17-14. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Rovato 0.Il tris è servito.

Il Giacobazzi infila il terzo successo consecutivo e si conferma imbattibile allo stadio Luciano Zanetti, battendo 39-17 il Rovato. Una delle prestazioni più convincenti fin qui in stagione per il XV di coach Guareschi frutta cinque punti pesanti, con i quali i biancoverdeblù accorciano dalla nuova leader della classifica Brixia, ora distante cinque lunghezze.



Il primo a scendere sul terreno di gioco è Luca Venturelli, seconda linea del Giacobazzi, che con il match di oggi taglia il prestigioso traguardo dei 200 caps in biancoverdeblù. Poi la gara e un avvio favorevole a Rovato, che sfrutta un’amnesia di Modena e sblocca il punteggio con una meta di Furli trasformata da Guidi. L’episodio dà la scossa a capitan Michelini e compagni, che in 10 minuti la ribaltano grazie al grande lavoro di una mischia anche oggi dominante, finalizzato da Esposito e da Musajo.

Michelini incrementa il bottino dalla piazzola, poi il Giacobazzi si fa sorprendere di nuovo da un Rovato cinico nello sfruttare le occasioni: questa volta è Tomasoni ad andare in meta, con Guidi che non sbaglia la conversione e manda le squadre a riposo sul 17-14.



Lo stesso Guidi dalla piazzola trova il pari ad inizio ripresa, poi è un monologo del Modena. L’ovale viaggia veloce da sinistra a destra su tutto il fronte d’attacco e arriva a destinazione nelle mani di Carta, che mette la sua firma nel tabellino. Ancora capitan Michelini allunga su calcio di punizione, poi è Riccardo Incerti, ala classe 2005 al debutto con la Prima squadra, a mettere il sigillo alla vittoria, segnando la meta del bonus al termine di un’azione corale, originata dagli avanti e conclusa in modo efficace dalla trequarti. Finale a tinte biancoeverdeblù, nel quale c’è spazio per un altro esordio, quello del classe 2006 Alessandro Fumagalli, e per il pokerissimo di Pagliai trasformato da Esposito.Vittoria convincente per il Giacobazzi, che ora è legittimato a pensare in grande e sarà chiamato a confermarsi già domenica prossima, nel derby con il Bologna Rugby.Sondrio-Botticino 41-34 (5-2), Lyons-Bergamo 34-26 (5-1), Giacobazzi Modena-Rovato 39-17 (5-0), Brixia-Bologna Rugby 22-20 (5-1), Pieve-Colorno 24-43 (1-5).Brixia 25, Bologna Rugby 24, Giacobazzi Modena 20, Bergamo 19, Lyons 15, Colorno 14, Rovato, Botticino 12, Sondrio 11, Pieve 9.Prossimo turno, 7° turno (8/12/2024): Pieve-Sondrio, Bergamo-Brixia, Botticino-Lyons, Rovato-Colorno, Bologna Rugby-Giacobazzi Modena.