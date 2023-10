Gialli poco brillanti, col Palermo cadono le certezze del Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













non basta a evitare la seconda sconfitta consecutiva al Braglia; il Palermo trova tre punti e ringrazia.Ancora novità dall’inizio: davanti al rientrante Gagno, linea a quattro con Oukhadda, Zaro, Cauz, e Cotali; solo panchina per Pergreffi; a centrocampo il trio Magnino, Gerli, Palumbo, mentre davanti Tremolada sostiene Manconi e Bonfanti, con Falcinelli che si accomoda in panchina.Nei primi minuti le due squadre sembrano studiarsi; si gioca al piccolo trotto, forse complice il gran caldo. Al 10’ cambio di campo di Zaro, errore di Ponsi nel controllo, Insigne sfugge e mette al centro dove arriva Brunori che solo davanti a Gagno colpisce la traversa. Il Modena replica al 17’; Bonfanti dalla sinistra mette al centro, per l’inserimento dell’accorrente Magnino, che colpisce di testa ma Pigliacelli mette in angolo.Al 23’ l’episodio che decide la gara; filtrante per Di Francesco che brucia sul tempo Oukhadda, apparso un po’ ingenuo, contatto tra i due, Di Francesco finisce a terra, e l’arbitro estrae il rosso diretto, forse in modo frettoloso; il Modena protesta (le immagini non sono chiarissime sul contatto, ma è una chiara situazione da rosso diretto), ma il check del var conferma il rosso. Modena in 10 e Bianco corre ai ripari, inserendo Cotali per Bonfanti e dirottando Ponsi a destra.Il Palermo prende coraggio e in due occasioni ha la palla del raddoppio; prima Henderson al 35’ (che dentro all’area piccola calcia male) e poi Di Francesco al 39’ (colpo di testa da distanza ravvicinata), sprecano due buone occasioni, e gialli restano in partita.



Nella ripresa subito Duca per Palumbo, ma a 47’, alla prima azione, Palermo in vantaggio; da un cross dalla destra, Henderson colpisce al volo di sinistro e la palla si infila sul palo opposto alle spalle di Gagno.

Col vantaggio, il Palermo arretra a difesa e lascia campo al Modena che con coraggio prova a spingere in avanti.



Al 58’ dentro Riccio e Falcinelli per Tremolada e Manconi; Bianco si mette a tre dietro per provare a pareggiarla. Due occasioni per Magnino (al 62’ tiro debole centrale da buona posizione) e per Ponsi (al 66’ conclusione a lato al volo su cross di Duca) non hanno effetto. Al 72’ dentro Guiebre per Cotali, il Modena gioca con coraggio, ma con poca qualità sulle fasce, e rimane poco incisivo e molto prevedibile davanti, senza mai trovare il guizzo; il Palermo si difende bene e controlla la partita. Il Modena chiude in avanti con coraggio e volontà, ma al 93’ una ripartenza dei siciliani porta Mancuso al raddoppio; risultato in ghiaccio e partita finita.



Modena che con un po’ di fortuna avrebbe meritato qualcosa di più; l’espulsione di Oukhadda, che ha lasciato il Modena in 10 per oltre 70’ minuti, ha condizionato partita e risultato; i gialli, anche oggi poco brillanti in avanti, hanno segnato solo una rete nelle ultime quattro gare (e per giunta su palla ferma) e hanno perso qualche certezza. E’ vero che hanno giocato contro le due favorite per la vittoria finale, ma dovranno ora essere bravi a resettare e sfruttare la sosta per recuperare lo smalto delle prime gare.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc