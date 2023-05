Giani: 'Con questa società non credo sia possibile tornare'

La Pressa

Al Palapanini dopo la vittoria contro Verona: 'Sono sereno, abbiamo dimostrato quanto vale questo gruppo. Dopo la notizia del mio esonero i ragazzi hanno vissuto male i giorni successivi. Hanno fatto passare una grande stagione in una disastrosa e io e la squadra non lo meritavamo. E se le cose non andavano me lo dovevano dire. Sono stato usato'