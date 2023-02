Ginnastica Spilambertese, Biagini e Graziosi sul podio a Formigine

La Ginnastica Spilambertese è stata protagonista di una brillante impresa, portando a casa due podi davvero difficili visto il livello della competizione: Bianca Graziosi, classe 2012, è salita sul secondo gradino del podio nella categoria LC Allieve 3 e la compagna Benedetta Biagini, classe 2011, ha anch’essa ottenuto il secondo posto tra le Allieve 4.Entrambe le ginnaste si sono distinte in tutti gli attrezzi rispetto alle atlete in gara e, grazie alla precisione e la concentrazione con cui hanno portato a termine tutte le prove, sono riuscite ad emergere nelle rispettive categorie che vedevano ciascuna oltre trenta ginnaste presenti.Enorme soddisfazione da parte dei tecnici Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo, che stanno lavorando duro per crescere queste piccole atlete. La Ginnastica Spilambertese era presente alla competizione con ben quattordici ginnaste: in LC3, da menzionare il quinto posto di Gloria Piccinni e il settimo posto di Matilde Fraulini tra le Junior 3, settimo posto per Bianca Badiali nelle Junior 1 e il sesto posto di Ilaria Veratti e l’ottavo posto di Lisa Malmusi nelle Senior 1.