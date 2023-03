Ginnastica Spilambertese, oro a Ravenna e sfiora impresa doppio podio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Non da meno anche le compagne della seconda squadra, che hanno sfiorato di un soffio il terzo gradino del podio: Bianca Barani, Anna Calveri, Ludovica Piccinni, Bianca Venturelli e Giorgia Venturelli hanno portato a termine una buonissima gara posizionandosi al quarto posto, dopo essere state al secondo posto per quasi tutta la gara. La Spilambertese sfiora l’impresa del doppio podio, ma porta a casa due grandi risultati che offrono ottime aspettative per i prossimi campionati nazionali di Rimini. A nome della Polisportiva Spilambertese, un sentito ringraziamento va agli allenatori Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo che con grande professionalità stanno portando queste giovani atlete a salire sui gradini più alti della ginnastica artistica.