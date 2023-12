Giornata speciale, Bianco esulta sotto la curva: 'Lo avevo promesso a un tifoso al bar'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fin sotto la curva, appunto. 'I miei ragazzi hanno voluto questa vittoria a tutti i costi. Dedichiamo questo successo alla nostra splendida gente, che anche oggi è stata fantastica“.



Bianco diventa più severo quando il commento si sposta sul piano tecnico, in riferimento al secondo tempo.'Qualle fase ci ha fatto capire che dobbiamo ancora migliorare tanto, ma poi è arrivata la parte più bella della partita, quando i ragazzi hanno dimostrato la volontà e la forza per poterla portare a casa. Abbiamo sofferto giusto i primi minuti della ripresa, non abbiamo approcciato bene il secondo tempo infatti ero abbastanza arrabbiato e hanno pareggiato. A parte questo, abbiamo avuto tante occasioni, non ci hanno mai impensierito e potevamo andare più volte a segno. Grande merito alla squadra per aver reagito con lucidità e trovato il gol del 2-1, poi l’abbiamo controllata”.



Il post partita di Paolo Bianco