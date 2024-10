Goleada Sassuolo: 6 -1 al Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inizio scoppiettante, con un ritmo sostenuto che sfocia, dopo soli 4 minuti nel primo gol neroverde firmato da Mulattieri. La squadra ha continuato a spingere, trovando facilmente varchi nella difesa del Cittadella che però ne ha approfittato al primo errore. Al 17' Vita firma il pareggio che porterà le squadra fino al primo passaggio nello spogliatoio. Il resto è quasi tutto Sassuolo, se non si considera una prima reazione del Cittadella.

Al 10' arriva il secondo gol. Volpato su una respinta di Maniero incassa. Passano 4 minuti e arriva il tris.

Ad insaccare la rete avversaria è Thorstvedt, su rigore generato da un fallo di mano.

Il quarto gol arriva con Pierini servito da Laurienté. Quest'ultimo subisce fallo in area. E' rigore e lui trasforma. La giornata per lui è già completa. Esce dal campo richiamato da Grosso che al suo posto fa entrare Berardi, prima volta dopo 7 mesi di stop per infortunio. Passano 5 minuti e il nazionale serve Thorstvedt. Tiro neutralizzato dal portiere avversario, ma il norvegese è un treno in corsa e poco dopo mette il sigillo sulla sua doppietta, grazie ad un preciso assist di Berardi. E' il 6-1 è trionfo.



Sassuolo - Cittadella 6 a 1

Reti: 4'pt Mulattieri (S), 17'pt Vita (C), 10'st Volpato (S), 18'st (Rig.) e 38'st Thorstvedt (S), 23'st Pierini (S), 28'st Laurienté (Rig., S).

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Thorstvedt, Boloca (40'st Boloca), Ghion (19'st Obiang); Volpato (19'st Pierini), Mulattieri (40'st Moro), Laurienté (29'st Berardi). A disp.: Satalino, Muharemovic, Miranda, Paz, Lipani, Caligara, Russo, Iannoni. All.: Grosso.

Cittadella (3-5-2): Maniero; Angeli, Pavan, Carissoni; Masciangelo (37'st Salvi), Amatucci, Branca (30'st Cassano), Casolari (37'st Djibril), Vita; Desogus (13'st Rabbi), Ravasio (30'st Pandolfi). A disp.: Kastrati, Piccinini, Cecchetto, Rizza, D'Alessio, Magrassi. All.: Gorini.

Arbitro: Perri di Roma, assistenti Garzelli e Trinchieri. 4° uomo: Bozzetto di Bergamo, VAR Minelli di Varese e Camplone di Pescara.Reti: 4'pt Mulattieri (S), 17'pt Vita (C), 10'st Volpato (S), 18'st (Rig.) e 38'st Thorstvedt (S), 23'st Pierini (S), 28'st Laurienté (Rig., S).Note: 2' e 3' di recupero. Ammoniti Vita, Carissoni, Rabbi e Pavan nel Cittadella.