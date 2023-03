Gp Arabia, vince Perez davanti a Verstappen. Dietro le Rosse

'Non è stato semplice rimontare partendo dalla quindicesima posizione soprattutto perché nel primo settore si scivolava parecchio. Ho avuto un buon ritmo, è ottimo andare sul podio. Alla fine Perez era troppo veloce e ci siamo accontentati del secondo posto'. Questo il commento di Max Verstappen. 'Il giro più veloce alla fine? Sì, ho dato il tutto per tutto'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.