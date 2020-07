GP Austria, disastro Ferrari: Leclerc e Vettel fuori

Dopo l'impresa del primo Gran Premio, con la straordinaria rimonta che lo porterà al secondo posto, Leclerc toppa la secstringe il compagnonda prova del mondiale. Al primo giro, nella ressa di una curva verso sinistra, Leclerc prova a superare all'interno il compagno. L'anteriore, urta il posteriore dell'auto di Vettel. Via l'alettone davanti per il primo, e via quello posteriore del secondo. Auto ai box. Per Vettel è subito fine. L'alettone dietro, danneggiato pare anche nel supporto, non si può sostituire. Per Leclerc che esce dai box dopo la sostituzione dell'alettone davanti la gara non durerà e sarà costretto al ritiro poco dopo“Mi scuso, quando uno sbaglia deve essere onesto. Oggi non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un’opportunità e oggi potevo far meglio - dice Charles Lecler - Oggi sarebbe stato difficile fare grandi punti con la performance che avevamo ma è totalmente colpa mia. Mi dispiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare upgrade, che non ci hanno portato dove volevamo, ma son stato io a buttar via tutto”.Hamilton ha gioco facile, favorito anche da una macchina perfetta e chiude davanti a Bottas e Verstappen.