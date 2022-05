Gp di Spagna, delusione Ferrari: Leclerc si ritira. Verstappen esulta

Verstappen vince il Gp di Spagna e si prende la testa del mondiale. Sul podio anche Perez e Russell, solo quarto il ferrarista Sainz, mentre la Ferrari di Leclerc è stata costretta al ritiro al 27esimo giro.All’interno di una gara fin a quel momento dominata, il monegasco deve rientrare ai box per un problema al motore. 'Il team ha fatto un lavoro straordinario per affidabilità fino ad adesso, fa male perchè succede in una gara dove siamo primi e stiamo gestendo, ma il campionato è lungo. In momenti così non si può far altro che guardare le cose positive del week end in qualifica e in gara, il feeling era molto buono ed era da due o tre gare che non lo provavo - ha commentato Leclerc -. Ho fiducia per le prossime, fa male ma guardiamo avanti'.