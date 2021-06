Gregorio Paltrinieri ha la mononucleosi: Olimpiadi a rischio

Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi. Pessima notizia per il nuoto azzurro in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Ad annunciarlo è il presidente Federnuoto Paolo Barelli. 'Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi seppur avverta leggeri sintomi - ha spiegato -. Conosceremo gli effetti dell'infezione giorno dopo giorno. Siamo chiaramente dispiaciuti perché l’avvicinamento alle Olimpiadi proseguiva perfettamente; ma Paltrinieri è un campione fenomenale e lotterà fino all'ultimo metro per prendersi le medaglie che sogna a Tokyo'.Il campione di Carpi ha ridotto inevitabilmente il carico di allenamenti e in via precauzionale non parteciperà al trofeo Sette Colli. In accordo con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e con la Coopernuoto la situazione sarà monitorata costantemente dai medici e dallo staff tecnico federali.