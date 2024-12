Il Sassuolo vince anche col Cosenza ed è campione d'inverno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al Mapei Stadium i calabresi sbloccano il risultato al 60' con il gol di Venturi su assist di Charlys. I neroverdi reagiscono e trovano il pareggio all'86' con Moro su assist di Laurienté ma al 90' è Lipani, servito da Berardi, a completare la rimonta della squadra di Grosso che vince la partita e sale a 46 punti.'Questo è un campionato difficile, con partite dure, ci vogliono far credere che non è così ma c’è sempre da faticare. C’è da fare la partita e prestazioni piene sia con chi inizia e con chi subentra. Complimenti ai ragazzi per questa vittoria sofferta ma meritata.

L’asticella dobbiamo alzarla guardando al presente, se ti distrai, perdi di vista l’obiettivo e rischi di non fare bene. Sappiamo bene la difficoltà del campionato e sappiamo che vogliamo continuare a fare bene perché ogni gara sarà dura e c’è bisogno di grande intensità – ha detto mister Grosso -. Oggi ho visto una squadra che con grande umiltà, determinazione che con fatica ha fatto la partita contro una squadra che ha fatto risultati importanti contro grandi squadre. Abbiamo avuto la pazienza di capire i momenti, creato delle occasioni, concesso qualche cosa. E’ stata una partita dove testa e cuore in alcuni momenti potevano fare la differenza e così è stato negli ultimi minuti. Abbiamo un grande desiderio di fare le cose bene e continuare a cavalcare questo campionato dove in ogni partita dobbiamo mettere tutto per portare a casa i risultati. Pierini ha avuto un piccolo fastidio muscolare al flessore. La pausa la utilizzeremo per recuperare energie e i ragazzi che sono fuori per infortunio'.