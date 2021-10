Guida autonoma, il team modenese secondo di un soffio a Indianapolis

Il team Euroracing dell’Hipert Lab di Unimore, composto da 10 ragazzi del Dipartimento di Fisica Informatica e Matematica, ha preso parte nei giorni scorsi alla finale della competizione Indy Autonomous Challenge. Si tratta della prima competizione al mondo di auto da corsa a guida autonoma che si è svolta nel famoso circuito Indianapolis Motor Speedway.La gara ha visto la presenza di 21 squadre provenienti da università di tutto il mondo.Il team modenese si è classificato al secondo posto dietro all'Università Tecnica di Monaco. A beffare i modenesi un clamoroso errore di codifica da parte di uno degli studenti ingegneri: il team italiano si è comunque assicurato il tempo sul giro più veloce mai registrato per un'auto autonoma su questa pista, ossia 139 miglia all'ora (223 chilometri orari).La Dallara IL-15 di EuroRacing era stata programmata per percorrere cinque giri invece dei sei previsti e quindi ha rallentato durante il giro finale intorno all'ovale, abbassando la velocità media e perdendo così la sfida che pareva già vinta.

