I Gialli di nuovo in campo stasera a Frosinone

Modena di scena allo stadio Stirpe di Frosinone contro i Leoni della ciociaria, smaniosi di addentare il canarino e di farne un solo boccone.I ciociari sono retrocessi dalla serie A e quest’anno si presentano ai nastri con la forte ambizione di riconquistare la massima serie perduta; hanno però avuto un inizio claudicante, dato che gli odierno padroni di casa hanno totalizzato un solo punto, frutto del pareggio interno con la Sampdoria al debutto, e della sconfitta patita nello scorso turno al Picco di La Spezia, dal quale sono usciti sconfitti per 2 a 1; per i padroni di casa la gara di oggi è dunque un appuntamento da non mancare per i tre punti.



Il Modena troverà dunque un ambiente pronto a sostenere i Leoni, in uno stadio che non è tanto amico ai gialli; il Modena ha giocato a Frosinone solo 7 volte, tutte in serie B, con 3 vittorie dei padroni di casa, tre pareggi e una sola vittoria del Modena, che risale al 17 maggio 2008, quando i gialli si imposero per 4 a 2 con reti di Bruno, doppietta, Ungari e Koffi.

L’ultima a Frosinone risale al 14 gennaio 2023, 2 a 1 per i padroni di casa, che al termine della stagione voleranno in serie A, per il Modena andò a segno Strizzolo.

Il Modena cerca punti per dare continuità alla bella vittoria contro il Bari, mentre il Frosinone vorrà i tre punti per ridare spinta al proprio avvio di campionato; i gialli certamente non scendono a Frosinone come vittime sacrificali, anzi arriveranno compatti e pronti a giocare la propria gara come sempre al massimo, consapevoli della propria consistenza e delle proprie qualità.



Per l’undici iniziale, si va verso la conferma del modulo visto contro il Bari, anche se appare probabile qualche modesto ritocco negli interpreti; dunque, davanti a Gagno, linea a quattro con probabile debutto dall’inizio di Di Pardo a destra, con Caldara al centro assieme a Zaro; l’ex Cotali, uscito zoppicante venerdì, è in ballottaggio a sinistra con Idrissi; a centrocampo il trio dovrebbe essere composto da Gerli con ai suoi lati il rientrante Magnino e Santoro, ma sono entrambi in ballottaggio con Battistella; davanti, conferma per Pedro Mendes punta centrale sostenuto da Palumbo sul centro destra e da uno tra Gliozzi e Bohzanaj sul centro sinistra.

Arbitra Piccinini di Forlì, al suo debutto con il Modena; l’arbitro romagnolo ha invece 6 precedenti con il Frosinone, con 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta dei ciociari.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, davanti a 100 fenomenali tifosi gialloblù che scenderanno in ciociaria per proteggere il volo del canarino dalle fauci del leone frusinate.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc