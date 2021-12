Il Bologna ferma la corsa del Sassuolo

Vittoria netta del Bologna sul campo di casa del Sassuolo, apparso stanco. Si ferma in casa la galoppata neroverde che aveva portato ad inanellare sei risultati utili consecutivi.Per contro la squadra di Mihajlovic torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e aggancia momentaneamente l’Empoli al nono posto. Una sequenza di gol iniziata con la firma di Orsolini e proseguita con il raddoppia di Hickey con un gran gol dal limite, e con la chiusura di Santander.Reti: 36′ Orsolini (B), 44′ Hickey (B), 94′ Santander (B).SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur (46′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio (88′ Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez (88′ Magnanelli); Berardi, Traorè (64′ Defrel), Boga (46′ Raspadori); Scamacca.A disposizione: Satalino, Zacchi, Goldaniga, Peluso, Harroui, Chiriches.Allenatore: Alessio Dionisi.BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (80′ Binks); Skov Olsen (72′ De Silvestri), Dominguez, Svanberg (62′ Vignato), Hickey; Orsolini (62′ Barrow), Soriano; Arnautovic (72′ Santander).Allenatore: Sinisa Mihajlovic.Arbitro: Sig. Fabbri di Ravenna.Assistenti: Sig. Maccadino di Pesaro e Sig. Sechi di Sassari.IV Uomo: Sig. Gariglio di Pinerolo.VAR: Sig. Irrati di Pistoia e Sig. Cecconi di Empoli.Ammoniti: 59′ Svanberg (B), 64′ Dominguez (B), 76′ Santander (B), 90′ Magnanelli (S).Espulsi: 27′ Dott. Rigo (S) non dal campo.

