Il Bologna ha esonerato Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Bologna. L'ufficialità dell'esonero è arrivata oggi al termine del confronto con la dirigenza, il tecnico paga i risultati deludenti di questo inizio campionato.Giunto a Bologna gennaio del 2019, portando la squadra a salvezze tranquille: miglior piazzamento il decimmo posto della stagione 2018/19. Nei suoi anni a Bologna il tecnico serbo ha affrontato una malattia che lo ha costretto a seguire la squadra non sempre dalla panchina.Tra i nomi in lista ci sono quelli di Claudio Ranieri, Paulo Sosa e Thiago Motta.

