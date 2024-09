Il Braglia attende la neo promossa Juve Stabia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La gara di oggi non sarà una partita facile; forse non sarà un avversario di blasone, ma la neo promossa Juve Stabia arriva al Braglia a quota 8 punti, 5 dei quali conquistati nelle tre gare in trasferta, frutto di 1 vittoria e 2 pareggi, conditi da 3 reti segnate e una sola subita; dai numeri, i campani, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Palermo di sabato scorso, sono dunque una pericolosa e classica squadra da trasferta, capace di aggredire alto e di andare sulle ripartenze e sulla veloce transizione della palla, con grande fisicità e ottima capacità di coprire il campo.

Le vespe gialloblù hanno giocato al Braglia 4 volte e tutte in serie B: nei 4 precedenti il canarino non è mai stato punto dalle vespe, anzi il Modena ha fatto en plein, con quattro vittorie su quattro; l’ultima al Braglia risale al 12 aprile 2014 finì 4 a 2 per il Modena con doppietta di Granoche e reti di Stanco e Zoboli.



Al Modena servono tre punti per riprendere il ritmo, e, perché no, brindare al nuovo centro sportivo al quale il Comune di Nonantola ha dato il via libera proprio in questi giorni; una bella opportunità per la crescita non solo della società ma anche di tutto il movimento e di tutto il territorio .

Per la gara di oggi, Bisoli sconterà le assenze dei lungodegenti Alberti e Ponsi, oltre a quella dello squalificato Caldara, di Botteghin, che non ha recuperato al meglio, e di Caso, per un disturbo dell’ultima ora e che il mister preferisce non rischiare per evitare di prolungarne l’assenza.

Bisoli ha già anticipato, in conferenza che utilizzerà in partenza il 4-2-3-1, con quattro giocatori offensivi, senza dare indicazioni però sugli interpreti. Nel probabile undici di partenza, davanti a Gagno, dovrebbero giocare Di Pardo, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali e Idrissi (con il primo favorito); occhio però all’impiego del giovane Dellavalle a destra con Di Pardo dirottato a sinistra; a centrocampo Gerli e Battistella; davanti probabili Palumbo a destra, Mendes sottopunta, e Bohzanaj a sinistra, a sostegno di uno tra Gliozzi e Abiuso; a meno che Bisoli getti nella mischia Defrel dal primo minuto con Palumbo sottopunta dietro a Mendes; oppure ancora, Palumbo sottopunta, Bohzanaj a destra e Gliozzi a sinistra, dietro a Mendes.

Arbitra Prontera della sezione di Bologna (ma nativo di Tricase) con il quale il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui disputato; la Juve Stabia ha invece 6 precedenti, con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 18.00 allo stadio Braglia, davanti al solito caloroso pubblico pronto a sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc