Il Braglia riporta il Modena alla vittoria e alla vetta

E’ finita 2-0 la partita tra Modena e Gubbio. Ritorno al Braglia e ritorno alla vittoria per la squadra di mister Mignani. Nell'ora del pranzo domenicale, con fischio di inizio alle ore 12,30. A sbloccare il match è stato Spagnoli nel primo tempo, mentre il secondo gol è stato segnato da Mario Prezioso, giocatore in prestito dal Napoli.

