SASSUOLO-CAGLIARI 0-2Reti: 26' Prati (C), 46' st rig. Lapadula (C)Sassuolo (3-5-2): Consigli 5,5; Tressoldi 5 (16' st Pedersen 5,5), Erlic 6 (19' Kumbulla 5), Ferrari 6; Missori 5,5 (1' st Defrel 5,5), Racic 6 (12' st Boloca 5,5), M.Henrique 5, Thorstvedt 5 (12' st Obiang 5,5), Doig 5,5; Laurienté 6, Pinamonti 5,5.A disp.: Pegolo, Cragno, Viti, Toljan, Bajrami, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide. All.: Ballardini 5Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 6,5, Dossena 6, Augello 6 (40' st Obert sv); Nandez 6,5 (44' st Di Pardo sv), Sulemana 6, Deiola 6 (22' st Prati 7); Gaetano 5 (22' st Viola 6); Lapadula 6,5, Shomurodov 6 (1' st Luvumbo 6,5).A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Mancosu, Azzi, Oritanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa. All.: Ranieri 7Arbitro: DoveriAmmoniti: Thorstvedt, Pinamonti (S); Deiola, Dossena (C)Espulsi: 43' st M.Henrique (S) - doppio giallo per proteste