Sulle ali dell’entusiasmo della vittoria a Parma, il canarino vola a Ferrara per il derby del ducato estense, un interessante lunch-match domenicale che stuzzicherà il palato e l’appetito dei tifosi modenesi.Il Modena, solo per il campionato, ha 24 precedenti a Ferrara, con un bilancio a favore dei biancoazzurri padroni di casa che conta 12 vittorie per la Spal, 9 pareggi e 3 sole vittorie del Modena; l’ultima vittoria a Ferrara in campionato per i gialloblù risale al 2 aprile 1983 quando un rigore di Fabiano Speggiorin regalò la vittoria al Modena per 1 a 0; l’ultima volta a Ferrara fu invece il 14.1.2001, in serie C: finì 1 a 0 per la Spal con una rete di Cancellato.La Spal, guidata dal vulcanico presidente italoamericano Joe Tacopina, occupa la 14esima posizione di classifica a quota 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi, e 5 sconfitte, condite da 17 reti segnate e 18 subite; in casa ha giocato 7 gare, totalizzando 10 punti, derivati da 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, con 11 reti segnate e 8 subite. Dallo scorso mese di ottobre è guidata in panchina dal campione del mondo Daniele De Rossi, subentrato all’esonerato Venturato e alla sua prima esperienza su una panchina da allenatore; sotto la guida di De Rossi, gli estensi hanno giocato 6 partite, con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Modena deve ripartire da dove ha terminato la gara di Parma, vale a dire con corsa, volontà, abnegazione, cattiveria agonistica e grande applicazione fisica e mentale nelle due fasi di gioco di possesso e di non possesso; sarà importante giocare con fiducia e senza paura, perché i galli hanno le armi per fare risultato; quando il Modena gioca di squadra, per la maglia, sa fare del male agli avversari.



Per la formazione, Tesser confermerà il modulo ad albero di natale, anche se varieranno gli interpreti; assenti il lungodegente Battistella, mentre Gargiulo è rientrato in gruppo ma non è ancora pronto; a sinistra conferma per Renzetti, mentre a destra giocherà Oukhadda, dato che Coppolaro è influenzato; davanti a Gagno, che ha smaltito la sindrome influenzale, linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti, anche se Cittadini sgomita per una maglia da titolare; a centrocampo probabile conferma del trio Armellino, Gerli e Magnino, con Poli pronto a subentrare; davanti sicuri Tremolada e Falcinelli, a sostegno di uno tra Diaw o Bonfanti; come sempre Tesser riserva le scelte decisive negli ultimi istanti che precedono la gara.



Arbitra Miele di Nola; con l’arbitro campano il Modena ha due precedenti, entrambi in serie C con 1 vittoria e 1 sconfitta; anche la Spal ha due precedenti, tutti e due in serie B nella scorsa stagione, con 1 vittoria e 1 sconfitta.



Anche oggi la solita carovana di tifosi gialloblù invaderà Ferrara; sono stati infatti bruciati i 1300 biglietti in prevendita riservati ai tifosi gialloblu, compresi i 200 extra che la società ferrarese ha sbloccato nelle ultime ore, viste le altissime richieste da parte dei tifosi canarini, pronti anche oggi a un altro esodo in massa verso Ferrara. E chissà che dopo il tabù Tardini, oggi non cada anche la rocca estense.

Calcio di inizio alle ore 12.30 al Paolo Mazza di Ferrara.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc