Il Carpi rialza la testa nello stadio di casa e con una prestazione tenace e d'orgoglio batte il Pontedera. Nella ottava di campionato. Vittoria importante soprattutto per il morale. Davanti a poco meno di 1000 spettatori I biancorossi di Cristian Serpini salgono a quota 10 punti in classifica, all'ottavo posto temporaneo, in attesa che si concluda la giornata sugli altri campiTABELLINOAC Carpi vs Pontedera 2-1 (1-0)Reti: 4′ Tcheuna (C), 75′ Italeng (P), 77′ Gerbi (C)AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca (dall’81’ Panelli); Forapani (dal 58′ Amayah), Mandelli, Contiliano; Puletto (dal 68′ Figoli); Saporetti, Sall (dal 68′ Gerbi).A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Nardi, Sereni, Stanzani. All. SerpiniPontedera (3-4-1-2): Tentalocchi; Pretato (dal 71′ Cerretti), Espeche, Martinelli (dal 71′ Corona); Perretta, Ladinetti, Sala, Ambrosini; Ianesi; Ragatzu (dal 63′ Van Ransbeeck), Italeng.A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Benucci, Pietra, Coviello. All. AgostiniArbitro: Sig. Gemelli sez. Messina / Assistenti: De Vito – Marucci / 4° Ufficiale Sig. Salvatori (Macerata)Ammoniti: Pretato (P), Martinelli (P), Sorzi (C), Italeng (P), Sall (C), Espeche (P), Rossini (C)Espulsi: Italeng (P).Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.