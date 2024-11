Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vittoria sofferta e importante per i rossoblù contro i biancorossi mai davvero pericolosi in area avversaria.

Il tabellinoGubbio vs AC Carpi 1-0 (1-0)Reti: 11′ Fossati (G)Gubbio (4-4-2): Venturi; D’Avino (dal 70′ Franchini), Pirrello, Signorini (dal 70′ D’Ursi), Stramaccioni; Zallu, Rosaia (dall’80’ Conti), Iaccarino, Corsinelli; Maisto (dal 70′ Rocchi), Fossati (dal 90′ Tozzuolo). A disposizione: Bolletta, Mancini, Sportolaro. All. TaurinoAC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna (dal 46′ Mazzali), Zagnoni, Calanca (dal 46′ Rossini), Verza; Figoli (dal 70′ Cortesi), Mandelli, Contiliano; Puletto (dal 46′ Sereni); Saporetti (dal 62′ Sall), Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Cecotti, Amayah, Nardi, Stanzani. All. SerpiniArbitro: Sig. Poli sez. Verona / Assistenti: Vitale – Galasso / 4° Ufficiale Sig. Di Loreto (Terni)Ammoniti: Corsinelli (G), Mazzali (C), Contiliano (C), Franchini (G)Espulsi: nessunoRecupero: 0’ p.t.; 6’ s.t.