Battuta d'arresto per il Carpi in trasferta a Imola, in una gara che si è svolta sotto una pioggia incessante. Sbloccata al 17, dalla rete della squadra di casa con Rondanini. Un 1-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa il Carpi reagisce. Al 15', poco dopo il suo ingresso in campo in sostituzione di Martoretti, Giovannini riporta le squadra in parità. Ma al 27' Pilati riporta in vantaggio l'Imolese e chiude la gara.



Dopo la quarta di campionato, il Carpi ha 7 punti nella classifica del girone B di serie C guidata dal Modena e Feralpisalò, a 9 punti. Seguono Sudtirol e Legnano con 8, Matelica, Carpi, Padova, Imolese e Sanbenedettese con 7.



Il tabellino



Imolese: Siano; Pilati, Carini, Rinaldi; Rondanini (35’st Boccardi), Provenzano, Torrasi, Ingrosso; Lombardi (9’st Masala); Stanco (25’st Ventola), Polidori (34’st D’Alena). All. Cevoli.