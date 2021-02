Il Carpi crolla a Cesena: un 3-0 che fa male

Un KO netto per il Carpi a Cesena. I biancorossi tornano a casa caricandosi il peso di un 3-0. Il Carpi ora è nel pieno della parte bassa della classifica, con 26 punti al 14esimo postoCESENA – CARPI 3-0CESENA: Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo (21’st Favale); Steffè, Collocolo (21’st Capellini), Di Gennaro (13’st Ardizzone); Zecca, Bortolussi (32’st Sorrentino), Russini (32’st Borello). All. Viali.A disposizione: Benedettini, Nanni, Campagna, Lepri, Venturini.CARPI: Pozzi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Eleuteri (13’st Bayeye), Ghion, Fofana (35’st Bellini), Lomolino (13’st Marcellusi); Mastour (1’st De Sena); De Cenco (1’st Ferretti), Giovannini. All. Pochesci.A disposizione: Rossi, Ercolani, Llamas, Varoli, Offidani, Ceijas, Ridzal.Arbitro: sig.ra Maria Marotta di Sapri.Marcatori: Zecca 31’pt, Russini 40’pt, Bortolussi 11’st rig.Ammoniti: Giovannini, Di Gennaro, Fofana, De Sena, Ricci.Recupero: pt 1′ – st 4′

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.