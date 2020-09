Il Carpi di Morelli parte con una sconfitta: 3-1 contro il Casarano

Parte con una sconfitta l'era di Simone Morelli alla guida del Carpi calcio. Al “Cabassi” nel primo turno di Coppa Italia, il Casarano (serie D) vince ai supplementari condannando i biancorossi.

TABELLINO

CARPI – CASARANO 1-3

Reti: 7′ e 103′ Rodrìguez (Cas), 73′ Giovannini (Car), 100′ Sansone (Cas).

CARPI (3-4-1-2): Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Danovaro (88′ Sassi), Bellini (102′ Motoc), Fofana, Lomolino; Maurizi; Giovannini, Carletti. A disp.: Rossi, Varga, Vittucci, Di Marco, Esposito. All.: Coraggio.

CASARANO (4-3-3): Guido; Benvenga, Mattera, Longhi, Pedicone (119′ Pagliai); Tascone, Bruno, Giacomarro (78′ Sansone); Mincica (75′ Atteo), Rodrìguez, Favetta (90′ p.t.s. Negro). A disp.: Guarnieri, Onda, Galfano, D’Andria, Pennetta, D’Ancona. All.: Feola.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Ammoniti: Bellini (Car), Rodrìguez (Cas), Mattera (Cas), Sabotic (Car), Benvenga (Cas), Tascone (Cas), Maurizi (Car), Bruno (Cas).

Espulsi: nessuno.

Il Carpi parte contratto e subisce al 7′ la rete dello 0-1 con Rodriguez. Al 75′ arriva il pareggio con Giovannini. Nei supplementari il Carpi recrimina per due rigori non concessi ed alla fine cede, colpito in contropiede, sotto i colpi del neo entrato Gianluca Sansone e del solito Rodriguez che chiude il match con una doppietta. 'I ragazzi mi hanno fatto vedere cose molto positive. Dal mercato arriveranno i giocatori che ci servono per essere pronti per questo campionato' - commenta mister Pochesci, sostituito poichè squalificato in panchina da Emilio Coraggio.