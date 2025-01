Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo quattro giornate il Carpi ritrova i tre punti. Importantissimi, per non dire fondamentali. Ottenuti nello scontro salvezza con la Spal. Nel girone B della serie C il Carpi ora si trova al 10' posto con 29 punti.AC Carpi vs Spal 1-0 (1-0)Reti: 21′ Contiliano (C)AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Figoli (dal 69′ Amayah), Contiliano (dal 67′ Campagna), Casarini; Puletto (dall’85’ Calanca); Cortesi (dall’85’ Saporetti), Gerbi (dal 67′ Sall). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Verza, Rigo, Visani, Stanzani. All. SerpiniSpal (4-3-3): Galeotti; Calapai, Arena, Nador, Mignanelli; Zammarini, Awua (dal 66′ El Kaddouri), Haoudi; D’Orazio (dal 66′ Spini), Antenucci, Rao (dall’85’ Karlsson). A disposizione: Melgrati, Meneghetti, Bachini, Ntenda, Fiordaliso, Bruscagin, Kane, Banaga, Radrezza, Contè, Cecchinato. All. DossenaArbitro: Sig. Cerbasi sez. Arezzo / Assistenti: Fedele – Montanelli / 4° Ufficiale Sig. Martini (Valdarno)Ammoniti: Arena (S), Nador (S), Dossena (Allenatore S), Mignanelli (S), Rossini (C), Sorzi (C)Espulsi: Mignanelli (S), Haoudi (S)Recupero: 0’ p.t.; 5’ s.t.