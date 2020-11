Il Carpi torna in alto: 1-0 alla Fermana

Vittoria importante oggi, per il Carpi, in trasferta sul campo di Fermo. Perché i tre punti conquistati portano i biancorossi in vetta alla classifica in coppia con il Perugio che oggi ha sconfitto in casa il Modena. Dopo un primo tempo molto equilibrato, la gara si decide nel secondo grazie alla Carletti che dopo quattro minuti dall'ingresso in campo in sostituzione di Maurizi, insacca l'1-0 definitivo

FERMANA: Ginestra; Iotti, De Pascalis, Scrosta, Mordini; Grossi (34’st Cognigni), Urbinati (1’st Demirovic), Bigica (24’st Raffini); Liguori (42’st Labriola); Neglia, Boateng (34’st Grbac). All. Antonioli.

A dispozione: Massolo, Manzi, Staiano, Sperotto, Diop, Palmieri, Intinacelli.

CARPI: Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion (30’st Marcellusi), Lomolino (30’st Varoli); Maurizi (16’st Carletti); Biasci, Giovannini (25’st Bellini). All. Pochesci.

A disposizione: Rossi, Pozzi, Varga, Mancini, Ferretti, Danovaro, Ridzal, Offidani.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese.

Marcatori: Carletti 20’st

Ammoniti: Bigica (F), Demirovic (F), Iotti (F), Fofana (C), Neglia (F)

Recupero: pt 1′ – st 5′



Foto dal sito ufficiale CarpiFc