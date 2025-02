Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Importante successo esterno del Carpi. A Pontedera la formazione di Serpini domina la partita e vince 2-0. Il Carpi passa in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie a una rete dell'ex di turno Fossati su assist di Cortesi, poi ha un altro paio di occasioni da gol e non corre alcun pericolo. Nella ripresa gli ospiti fanno sfogare i padroni di casa nei primi minuti, poi riprendono il campo e controllano il gioco fino al 74esimo quando Cortesi sigla il definitivo 2-0.

Pontedera - AC Carpi 0-2Reti: 16′ Fossati (C), 74′ Cortesi (C)Pontedera (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (dall’81’ Migliardi), Pretato (dal 70′ Martinelli), Moretti, Perretta; Guidi (dal 70′ Lipari), Ladinetti; Sala (dal 56′ Gaddini), Scaccabarozzi, Vitali; Italeng (dal 56′ Corona). A disposizione: Vanzini, Vivoli, Espeche, Maggini, Pietra, Van Ransbeeck, Sarpa. All. MenichiniAC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (dall’87’ Calanca), Rigo; Figoli (dall’87’ Casarini), Amayah, Puletto; Cortesi (dall’81’ Saporetti); Fossati (dal 76′ Campagna), Sall (dall’81’ Gerbi). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Cecotti, Mandelli, Contiliano, Petito, Stanzani. All. SerpiniArbitro: Sig. Esposito sez. Napoli / Assistenti: Peletti – Caldarola / 4° Ufficiale Sig. El Ella (Milano)Ammoniti: Contiliano (Panchina, C), Pretato (P), Guidi (P), Cortesi (C), Sall (C), Figoli (C), Puletto (C), Gaddini (P), Cerretti (P)Espulsi: Corona (P).Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.