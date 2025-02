Il Castelfranco non esiste più: anche il Terre di Castelli dilaga

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il solito Castelfranco, il solito risultato: anche il Terre di Castelli passa senza problemi al Ferrarini e consolida i playoff in attesa delle partite di domani. Gara interpretata con impegno e rispetto da parte del Terre che già al 11’ si trova in vantaggio di due reti e gestisce il risultato nel migliore dei modi. Prima rete di Bruno al 8’ lesto a reperire una ribattuta ed a battere Nicolosi da dentro l’area. Passano tre minuti ed è Gigli di testa da calcio d’angolo a girare in rete la palla del raddoppio. A metà tempo ottimo lancio dalle retrovie di Gigli che pesca dietro la linea Scarlata abile a controllare e battere per la terza volta i cugini castelfranchesi.

Alla fine del primo tempo ottima azione dell’ex Campani che si incunea tra due difensori in area e cade ma senza incassare il penalty da parte del direttore di gara che pare ben piazzato. Secondo tempo con la squadra biancogialla di casa che prova a spingere per provare a ferire il Terre producendo un paio di situazioni pericolose soprattutto con i calci da fermo ma senza trovare la via del gol. Al 60’ Scarlata con una delle sue giocate pesca l’incrocio dei pali a portiere battuto prima di uscire dal campo. Al 76’ poker servito con Gargano che pesca ottimamente Tzvetkov a centro area per il facile tap-in. Passano due minuti ed è Iori a controllare al limite e fulminare in diagonale Nicolosi. Dopo un pericoloso tiro da fuori di Cusano neutralizzato non senza affanno da Gibertini ecco il suggello di Tzvetkov che chiude una ottima azione avviata dal giovane Baldari e rifinita dal solito Iori.

VIRTUS CASTELFRANCO-TERRE DI CASTELLI 0-6Reti: 8' Bruno, 11' Gigli, 28' Scarlata, 65', 83' Tzvetkov, 75' IoriVIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi 5.5, Passini 5.5, Lopez 5.5, Romanciuc 5, Gueye 5.5 (74' Antra sv), Ferrari 5, Cannas 5, Ogunleye 5, Campani 5.5 (46' Cusano 5), Simonetti 5.5 (85' Kola sv), Tondelli 5.5 (46' Mariano 5). A disp.: Gagliardi, Tajeddine, Mussini. All.: NapolitanoTERRE DI CASTELLI: Gibertini 6, Azzi 6 (46' Pigozzi 6), Gargano 6, Bruno 6.5, Dembacaj 6.5, Gigli 6.5, Barbolini 6 (46' Iori 7), Hasanaj 6.5, Esposito 6.5 (70' Baldari sv), Giordano 6 (60' Mondaini 6), Scarlata 7 (60' Tzvetkov 7). A disp.: Venturelli, Gozzi, Hajbi, Nait. All.: Fila (Domizzi squalificato)Arbitro: Domeniconi di Faenza (Diversi di Lugo di Romagna, Bombonato di Bologna)Note: spettatori 150 circa; recupero 1', 2'