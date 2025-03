Il Castelfranco regge un tempo a Fidenza poi crolla, ancora

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Castelfranco regge un tempo poi crolla contro la Fidentina. C’è voluta tanta fatica per sbloccare il risultato dopo innumerevoli occasioni: al 47’ del primo tempo con Delgrosso dopo che le imprecisioni dei calciatori granata e le parate di Nicolosi stavano portando la prima frazione sul risultato ad occhiali. La Fidentina ritrova così i play-off al 4° posto solitario e negli ultimi 450’ sarà chiamata a dare il tutto per raggiungere quell’obiettivo che meriterebbe ampiamente per quanto visto dal primo successo ottenuto in campionato (dal 5 ottobre a Colorno con l’esordio di Mora tra i pali rimasto ieri in panchina per gli interi 90’ dopo 23 gare di fila da titolare). Lecito pensare che ieri gli argomenti più interessanti della giornata fossero i risultati provenienti dagli altri campi (sconfitte interne di Terre di Castelli e Zola Pedrosa).

A provarci subito ad inizio gara sono Nocciolini e Pasaro tra il 12’ e il 17’ che non inquadrano la porta. Poi in altre due circostanze è Ferrara che tra il 18’ e il 22’ testa i guantoni di Nicolosi. Prosegue Varani con la sfilza dei tiri da fuori al 23’ che non centra il bersaglio. Successivamente nello spazio di un minuto tra il 34’ e il 35’ è Nocciolini che cerca di schiodare il punteggio prima con un colpo di testa e poi di piatto mancando la porta. Ferrara cerca di mettersi nuovamente in proprio al 41’ come accaduto ad inizio gara, ma anche questa volta deve fermarsi alla respinta in angolo di Nicolosi.

Così la resistenza della Virtus Castelfranco viene piegata soltanto al secondo minuto di recupero con Delgrosso che all’altezza del dischetto del rigore gonfia la rete per la prima volta in questo campionato. Nella ripresa da segnalare il palo di Bandaogo al 16’, l’ottava rete in campionato di Pasaro ritornato al gol dopo ben nove giornate (non segnava dall’ultima sconfitta in casa contro il Terre di Castelli del 12 gennaio), il ritorno in campo di Bedotti al 72’ dopo 140 giorni dall’infortunio subito (uscì all’intervallo contro lo Sporting Scandiano il 27 ottobre) e il tris finale di Casarini al 47’.FIDENTINA-VIRTUS CASTELFRANCO 3-0MARCATORI: 47’ pt Delgrosso, 21’ st Pasaro, 47’ st Casarini.FIDENTINA: Cattabiani, Dodi, Visconti (23’ st Ferri), Bandaogo (36’ st Araldi), Leporati, Casarini, Varani, Delgrosso (11’ st Lorenzani), Nocciolini (27’ st Bedotti), Pasaro, Ferrara (25’ st Alfieri). A disp.: Mora, Coghi, Agostinelli, Araldi, Saccani. Allenatore: Montanini.VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Ogunleye, Romanciuc, Sighinolfi, Ferrari, Mariano, Tajeddine (21’ st Cannas), Cusano (17’ st Tondelli), Campani (1’ st Calabro), Gueye. A disp.: Gagliardi, Lopez. Allenatore: Napolitano.ARBITRO: Sfrischi di Piacenza.NOTE: Ammonito: Mariano (VC). Recupero: pt 3’; st 4’.