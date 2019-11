Il Castelfranco riparte di... rigore

Lo scriviamo? Mah sì: dopo due partite senza rigori a favore, temevamo che la nostra tabella che vedrà ilfinire la stagione con 34 rigori a favore, in pratica uno a partita, potesse vacillare. Non che non dormissimo la notte, no, quello no, però qualche dubbio ci iniziava a tormentare. Invece nella vittoria per 2-0 contro lala partita l'ha sbloccata il solito Leonardi col solito rigorino, contestatissimo dai reggiani. E così siamo a 8 rigori in 10 gare, molti dei quali 'farlocchi' (ovviamente quelli del Castelfranco dicono che c'erano tutti o quasi: bah), mentre quelli contro, lo ribadiamo, sono 3 e non 4 come leggiamo ogni settimana su un foglio locale. Una vittoria che permette al Castelfranco di mantenersi a contatto con le squadre di vertice in un campionato davvero pazzo, il campionato di ciapanò. Sì, perché è clamoroso il pareggio che il, ultimissimo in classifica, conquistato sul punto della capolista. E' vero che i piacentini hanno sprecato l'impossibile e sono stati raggiunti solo su un rigore trasformato dal solito Zito (siamo al quinto stagionale per il Castelvetro: anche qui non si scherza), ma tra le due squadre c'è un abisso dal punto di vista tecnico e fisico. Finisce 0-0 il big match della giornata tra Real Formigine e Bagnolese, non va oltre il pareggio anche lain casa cole l'unica che ne approfitta è il Colorno che supera 4-0 una deludente Cittadella e si porta al terzo posto. Fondamentale vittoria delper 3-2, una vittoria che è ossigeno puro per i biancorossi.Nel girone B di Promozione, la capolistaacciuffa per i capelli un pareggio a Soliera al termine di una partita pirotecnica finita 3-3. I gialloblù si portano sul 2-0 con Di Costanzo e Morirti, accorcia allo scadere del primo tempo Cissè su rigore, ma al 58' Manolescu segna il 3-1, al 72' accorcia Gripshi e al 90' il 3-3 finale dell'eterno Agrillo. Ilrifila 3 gol alcon le reti del solito Piermattei F. (doppietta col primo gol su rigore) e Paterlini, salendo al secondo posto assieme al, che per campo impraticabile non ha giocato col Cavezzo, e il Castellarano che ha battuto in rimonta il. Vantaggio modenese al 24' con Ameruoso, pareggio al 65' di Belfasti, 2-1 al 70' di Mucci e 3-1 finale al 76' di Ierardi. Finisce 0-0 la sfida tra, mentre per quanto riguarda sempre le squadre che lottano per il vertice, torna alla vittoria la Pieve che si impone 1-0 (rete di Natali al 25') sul campo del. Dà un calcio alla crisi lache batte 1-0 (rete di Ametta) il. Vittoria per 2-1 del Baiso Secchia contro il Galeazza: segna al 27' Toni per i reggiani, pareggia al 35' Pirani ma al 75' Spadaccini segna il definitivo 2-1. Infine, vittoria in rimonta dellache va sotto con laal 16' con Cavicchioli, poi pareggia al 44' con Benatti e segna altri due gol con Toure al 68' e Barbolini al 91'. Tre punti che fanno respirare a pieni polmoni i rossoverdi modenesi.